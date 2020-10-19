القانونية النيابية تنفي وجود مقترح داخل البرلمان لتأجيل موعد الانتخابات

2020/10/19 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت اللجنة القانونية النيابية طرح مقترح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة بين الكتل السياسية أو مناقشته داخل قبة البرلمان.

اللجنة أكدت في بيان استمرار التحضيرات لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد في حزيران المقبل، وأن مجلس النواب عاكف على حسم ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية، إذ تم وضع المعايير لتقسيم الدوائر المتعددة، مشيرة إلى وجود مرونة كبيرة بين الأطراف السياسية للوصول الى صيغة مقبولة بشأن تقسيم الدوائر داخل المحافظة.

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