2020/10/19 | 10:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرافدين، الاثنين، فروعه في بغداد والمحافظات بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف ان “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يوجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية للقروض) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يوجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية للقروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).