لجنة الركبي تكثف تحضيراتها للاستحقاقات المقبلة

2020/10/19 | 10:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- المراسل/ حسين عمار

تواصل لجنة الركبي العراقية تحضيراتها المكثفة لاقامة البطولات المحلية واعداد منتخباتها للاستحقاقات الخارجية التي تنتظرها خلال الفترة المقبلة، سعيا لانجاح هذه اللعبة التي ابصرت النور حديثاً في العراق .

وقال أمين سر لجنة الركبي العراقية محمد الجزائري، في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن " منتخباتنا تنتظرها استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة اهمها البطولة العربية والتي ستحتضنها مدينة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية للرجال والنساء والتي ستنطلق مطلع شهر شباط من العام المقبل"، مضيفا ان" هنالك استحقاقات اسويه تنتظر المنتخب الوطني للرجال والنساء لم يتم تحديدها من قبل الاتحاد الاسوي حتى الان بسبب فايروس كورونا".

وبين الجزائري ان " انتشار جائحة كورونا كان لها السبب الرئيسي في عدم تحديد موعد الدوري المحلي على امل ان يتم تحديده خلال الايام المقبلة "، مشيرا الى ان " الدوري سيشهد مشاركة ثمان الى عشر اندية وهي ستة من بغداد متمثلة باندية الحدود والاسكان والصحة والبيئة والكهرباء و مصافي الوسط، واربعة من المحافظات وهي اندية كربلاء والجماهير وبابل وبلادي".

واضاف الجزائري انه" تم تشكيل منتخب للشباب، وتم اختياره من العناصر المميزة والجيدة وهو يواصل وحداته التدريبية في بغداد على ملعب الاسكان " لافتا الى ان " لجنة الركبي ستقوم بتشكيل اول اكاديمية عراقية لجميع الفأت وسيكون مقرها في جامعة بغداد بالاضافة الى اقامة ورش تعريفية عن رياضة الركبي في جميع المحافظات عن طريق الكليات التربية الرياضية ".

واكد الجزائري ان" لجنة الركبي لا تمتلك تخصيص مالي لادارة نشاطاتها في الوقت الحالي"، مبينا ان " جميع النفقات يتحملها أعضاء اللجنة واللاعبين والمدربين من حسابهم الخاص ".

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