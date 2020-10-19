"سومو": العراق لم يطلب إعفاءه من قرار تخفيض الإنتاج ضمن اتفاقية أوبك+

2020/10/19 | 10:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، إن العراق لم يطلب من أوبك + الاعفاء من تخفيض انتاج وتصدير الخام .وقال مدير الشركة علاء الياسري لوكالة الأنباء العرقية "واع" إن عدم السيطرة على الخزين العالمي يؤدي إلى أضرار بالغة في اقتصاديات الدول …

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