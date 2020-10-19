2020/10/19 | 10:51 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، إن العراق لم يطلب من أوبك + الاعفاء من تخفيض انتاج وتصدير الخام .
وقال مدير الشركة علاء الياسري لوكالة الأنباء العرقية "واع" إن عدم السيطرة على الخزين العالمي يؤدي إلى أضرار بالغة في اقتصاديات الدول …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سومو": العراق لم يطلب إعفاءه من قرار تخفيض الإنتاج ضمن اتفاقية أوبك+) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير الشركة علاء الياسري لوكالة الأنباء العرقية "واع" إن عدم السيطرة على الخزين العالمي يؤدي إلى أضرار بالغة في اقتصاديات الدول …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سومو": العراق لم يطلب إعفاءه من قرار تخفيض الإنتاج ضمن اتفاقية أوبك+) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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