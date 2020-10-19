مؤشر الدولار في سوق العراق: انخفاض جديد لأسعار الصرف

2020/10/19 | 10:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار، والعملات الأجنبية، والذهب في الأسواق المحلية بحسب رصد خبراء ليوم الاثنين (19 تشرين الأول 2020). اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,250

سعر شراء الدولار 124,250

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو - 117,10 دولار

الاسترليني : 100 باوند - 129,37 دولار

الليرة التركية : 100 دولار - 791,60 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصة الذهب عالمياً 1910,15$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنت - 42,83 دولار

سعر برميل نفط الخام الأمريكي - 41,00 دولار

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