2020/10/19 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت طائرة عسكرية روسية، بعد منتصف ليل الأحد، من طائرة ركاب إسرائيلية على بعد أميال قليلة، قبل أن يتم تحذيرها من قبل المراقبين الجويين القبارصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مسافة غير آمنة".. طائرة عسكرية روسية تقترب من رحلة مدنية إسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مسافة غير آمنة".. طائرة عسكرية روسية تقترب من رحلة مدنية إسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).