تدهور صحة كبير المفاوضين الفلسطينيين بعد نقله لمستشفى إسرائيلي

2020/10/19 | 10:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت أنباء من القدس، اليوم الاثنين، بتدهور صحة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات جراء إصابته بفيروس كورونا.

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