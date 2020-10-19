الدولار يعود الى أسعاره في العراق

2020/10/19 | 10:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، صباح اليوم الأثنين، انخفاضاً بعد يوم من تطمين للبنك المركزي العراقي عن سعر الصرف.

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