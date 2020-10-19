سائرون : الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات لا تزال مستمرة

2020/10/19 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – استبعدت كتلة سائرون البرلمانية التصويت على قانون الانتخابات في الجلسات المقبلة لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية .



وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” ان الخلافات السياسية في قانون الانتخابات ، التي تتعلق بعدد الدوائر المتعددة وعدد نواب كل دائرة والمشاكل الفنية الاخرى، ما زالت قائمة […]

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