البعيجي : وجود مخطط لتشويه صورة الحشد الشعبي امام الراي العام

2020/10/19 | 10:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – اكد النائب منصور البعيجي وجود مخطط خطير تقوده بعض الجهات ، من خلال تلفيق الاتهامات الزائفة من اجل تشويه صورة الحشد الشعبي امام الراي العام ، مبينا :” ان هذه خطة مدروسة من قبل بعض الجهات المدعومة خارجيا وداخليا “.



واشار البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم اليوم الاثنين :” […]

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