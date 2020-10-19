عداد كرونا يواصل الارتفاع في اميركا

2020/10/19 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن “عدد إصابات كورونا الإجمالي في الولايات المتحدة وصل إلى 8 ملايين و81489 حالة بعد زيادة 53157 إصابة على الحصيلة السابقة.

وأرتفع عدد الوفيات إلى 218511 بعد أن أودى المرض بحياة 593 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد 19 عند الرابعة مساء أمس، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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