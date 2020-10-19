التعليم العالي تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد لطلبة الدراسات العليا

2020/10/19 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، موعداً لبدء العام الدراسي الجديد لطلبة الدراسات العليا.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “وزير التعليم يتابع الامتحان التنافسي ويؤكد أن موعد العام الدراسي الجديد للدراسات العليا يبدأ في 2020/11/1”.



وكانت وزارة التعليم حددت في وقت […]

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