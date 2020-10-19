كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في حالة خطرة لكنها مستقرة بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/10/19 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المستشفى الإسرائيلي، الذي يعالج فيه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من تبعات إصابته بفيروس كورونا، بأن حالته “خطرة ولكنها مستقرة”.وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية نقل الأحد إلى مستشفى في تل أبيب.وقد أصيب عريقات … Readmore

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