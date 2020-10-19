فوز اليميني إرسين تتار الموالي لتركيا في الانتخابات الرئاسية شمال قبرص

2020/10/19 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المرشح القومي اليميني إرسين تتار في الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص، الجزء الذي تسيطر عليه تركيا من الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط.وفاز تتار، الموالي لتركيا، والذي يؤيد انقسام قبرص لدولتين منفصلتين، بأقل من 52% من الأصوات ليهزم الرئيس … Readmore

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