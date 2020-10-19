2020/10/19 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اعلنت وزارة النقل المباشرة بالعمل الفعلي بالتكسي النهري ابتداءً من الشهر المقبل.



وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” بتوجيه مباشر من وزير النقل ناصر حسين الشبلي ، وابتداءً من الشهر المقبل ، يقوم قسم النقل النهري بالشركة العامة للنقل البحري ، بالعمل الفعلي بالتكسي النهري “.

التدوينة وزارة النقل :التكسي النهري سينطلق ابتداءً من الشهر المقبل ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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