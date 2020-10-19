العراق يطلق عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش في الموصل

2020/10/19 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات عراقية مشتركة عملية

عسكرية، لملاحقة فلول تنظيم داعش

واستهداف مواقعه في مدينة الموصل، مركز

محافظة نينوى.

وقال مصدر عسكري إن المدفعية العراقية

بدأت بقصف مكثف على جزيرة كنعوص الواقعة

جنوب

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