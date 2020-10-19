الدولار يعود الى أسعاره في العراق+جدول اسعار الدولار بالمحافظات

2020/10/19 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر صرف الدينار العراقي مقابل

الدولار، صباح اليوم الأثنين، انخفاضاً

بعد يوم من تطمين للبنك المركزي العراقي

عن سعر الصرف.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد

تراجعاً في سعر صرف الدولار حيث بلغ 124

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