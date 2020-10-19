بالصور .. الدفاع المدني يخمد حريق الغيث

2020/10/19 | 11:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل أسواق الغيث الشعبية الكبيرة في منطقة العامرية شارع المنظمة المشيدة جزء منها من الواح السنديج بنل سريع الاشتعال المخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية دفاع مدني .

حيث تلقت فرق الدفاع المدني نداء يشير الى اندلاع حادث الحريق وعلى الفور هرعت الى مكان الحادث وطوقت النيران وابعدتها عن الدور السكنية المجاورة ثم نفذة عمليات الاقتحام المباشر وسط الاسواق لتنهي الحادث بوقت قياسي دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم خسائرها المادية .

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق .

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