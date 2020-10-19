2020/10/19 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – دعا الخبير الاقتصادي رعد تويج الحكومة الى اعادة النظر بخطط القطاع النفطي بشأن جولات التراخيص ، واعادة التفاوض مع تلك الشركات من اجل تقليل نسبتها على البرميل الواحد ووضع البديل الوطني .



وقال تويج في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” بعد عام 2003 ظهرت حقول نفط غير مستغلة مع عدم […]

التدوينة خبير اقتصادي : على الحكومة اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي : على الحكومة اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي : على الحكومة اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).