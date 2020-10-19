الرافدين يوجه فروعه باسترداد أقساط القروض من المتلكئين

2020/10/19 | 11:09 - المصدر: NRT عربية

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مبنى مصرف الرافدين

فوتو: أرشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه مصرف الرافدين، الاثنين، فروعه في بغداد والمحافظات بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، 19 تشرين الأول 2020، ان "هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف".

وأضاف البيان أن "المصرف اتخذ الإجراءات القانونية والادارية بحق كل من تخلف عن سداد ما بذمته من القروض بمختلف أنواعها".

ر.إ

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