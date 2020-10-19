اثر حادث سير في ذي قار.. الشرطة الاتحادية تنعى احد ضباطها

2020/10/19 | 11:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نعت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاحد، مدير التفتيش الاداري والمهني، اللواء عبد الحليم هاني، اثر تعرضه لحادث سير، اثناء تأديته الواجب الرسمي في محافظة ذي قار.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (19 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان را تي، انه "بقلوب مليئة الأيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره..



تنعى قيادة قوات الشرطة الاتحادية فقيدها اللواء "عبد الحليم هاني ضايف" مدير قسم التفتيش الاداري والمهني قيادتنا أثر تعرضه الى حادث سير مؤسف اثناء تأدية الواجب الى محافظة ذي قار".

واضاف البيان ان "الفقيد رحمه الله كان أحد اركان قيادة قوات الشرطة الاتحادية الذي واكب ملاحمها من معارك البطولة والاباء ضد عصابات داعش الإرهابي الى ماقدمه من إخلاص ومهنية عالية في اداء الواجب لخدمة وطننا ووزارتنا وقيادتنا..



نسأل المولى في علاه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذوية ومحبيه الصبر والسلوان".

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