خسائر كبيرة في صفوف تنظيم داعش الارهابي جنوبي الموصل

2020/10/19 | 11:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بتنفيذ عملية واسعة لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص جنوبي مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال غياث سورجي مسؤول اعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي، اليوم الاثنين، نفذت عملية امنية واسعة لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص جنوبي مدينة الموصل بمساندة طيران الجيش.

واضاف: ان العملية اسفرت عن الحاق خسائر كبيرة في صفوف تنظيم داعش الارهابي وهي مستمرة لحين تطهير الجزيرة بشكل كامل.

واشار الى ان جزيرة كنعوص تعتبر من الاوكار المهمة لتنظيم داعش الارهابي ومنذ تحرير الموصل ولحد الآن هذه هي اول مرة تقوم فيها القوات المشتركة باقتحام الجزيرة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي فيها.

PUKmedia خاص

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