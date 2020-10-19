الكاظمي يناقش تعزيز التعاون مع المسؤولين الفرنسيين

2020/10/19 | 11:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia: فإن رئيس الوزراء الاتحادي سيجتمع مع المسؤولين الفرنسيين لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتوفير بعض المستلزمات التي يحتاج اليها العراق.

كما سيناقش الكاظمي خلال زيارته سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية.

وحسب المعلومات المتوفرة ايضا فإن فرنسا مستعدة للتعاون مع العراق وتوفير مستلزماته العسكرية والاقتصاية وتوجيه الشركات الفرنسية للمشاركة في اعمار العراق.

ويرافق الكاظمي في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.

PUKmedia ممثلية الاتحاد الوطني الكوردستاني في فرنسا‌

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