تفاصيل زيارة الكاظمي لباريس

2020/10/19 | 11:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرنسا ذات طابع سياسي واقتصادي.

وقال داوود في تصريح صحفي إن “الزيارة جاءت بسبب رغبة العراق بلعب دور محوري وريادي في المنطقة فضلاً عن اهداف اقتصادية مثل الحصول على قروض طويلة الامد ومذكرات تعاون في مجالات الزراعة والصناعة”.

واوضح ان “الكاظمي سيوقع مذكرات تفاهم مع فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة”، مبيناً ان “الكاظمي طلب دراسات للمشاريع وابرزها المطارات مترو بغداد”.

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