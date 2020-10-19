الكاظمي يلتقي نظيره الفرنسي

2020/10/19 | 11:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نظيره الفرنسي جون كاستكس في باريس.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين، ان " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً مع نظيره الفرنسي في باريس".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،امس الاحد، الى باريس في مستهل جولته الاوروبية .

وغادر الكاظمي العاصمة بغداد، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا"، ويرافقه، في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة".

وسيجري الكاظمي لقاءات عدة مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

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