الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل بدعم نتائج أعمال

2020/10/19 | 11:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع متابعة محادثات البريكست وحزمة التحفيز الأمريكية.وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

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