مستشار : زيارة الكاظمي إلى أوروبا تضم جنبة اقتصادية

2020/10/19 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داود، عن أبرز محاور جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأوروبية، فيما أشار إلى مهام فريق تقصي الحقائق المشكل بشأن أحداث تشرين من العام الماضي.



وقال داود في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “زيارة الكاظمي إلى أوروبا تضم جنبة اقتصادية، حيث لا يمكن فصل الزيارات الكبيرة […]

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