2020/10/19 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة عراقية أقدمت على رمي أطفالها في نهر دجلة، في جريمة بشعة هزت الرأي العام العراقي في الايام الماضية.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة الامرأة وهي تقوم برمي أطفالها من أعلى جسر باتجاه نهر دجلة.

ام ترمي اطفالها من جسر الائمه انتقاما من طليقها...

بنت القندره الاطفال شنو ذنبهم قساوه القلب منين جبتيها لا اله الا الله pic.twitter.com/SKlTHiOKx0

— AL_iraqy🇮🇶✌🏼 (@habeebalanazi) October 17, 2020

وعلى اثر ذلك، قامت قوات الأمن بالقبض على السيدة، وبدأت بالتحقيقات...



حيث اعترفت السيدة بعد التحقيق معها بفعلتها، عازية سبب فعلها هذا لخلافات مع طليقها.يشار الى ان الجسر هو جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.





وقامت فرق الإنقاذ بالبحث عن جثتي الطفلين، وتمكنت من انتشالها من النهر.





كما انتشر فيديو مؤثر لوالد الطفلين من موقع الحادثة، وهو يبكي بصوت عال على طفليه.

وأثارت هذه الحادثة غضب الرأي العام العراقي الذي هاجم هذا الفعل وطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق السيدة.



فيما طالب رواد الانترنت بتغيير قانون الحضانة واصفين هذه الام بالـ "مجرمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة تهزّ الرأي العام… أم عراقية ترمي أطفالها في نهر دجلة! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة تهزّ الرأي العام… أم عراقية ترمي أطفالها في نهر دجلة! (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).