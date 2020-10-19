2020/10/19 | 11:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ألهبت أديل حماس جمهورها بعد أن أعلنت موعد إطلالتها في برنامج ’ساترداي نايت لايف’.



وشاركت أديل عبر حساباتها على السوشيال ميديا منشوراً، يتضمن تاريخ عرض حلقة Saturday Night Live التي تشارك فيها، وهو 24 أكتوبر الحالي، وعلقت "Bloooooody hellllll أنا متحمسة جداً لهذا الأمر !! وأيضاً مرعوبة تماماً!"، وأضافت "مر ما يقارب الـ 12 عاماً على اليوم الذي ظهرت فيه لأول مرة في البرنامج".

وتصدرت أديل الترند على السوشيال ميديا، حيث وصل هاشتاغ حمل اسمها إلى توب الترند على توتير، وذلك بعدما عبر المغردون عن حماسهم الكبير للإطلالة المنتظرة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أديل تتصدر الترند بعد إعلانها عن موعد إطلالتها في ’SNL’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أديل تتصدر الترند بعد إعلانها عن موعد إطلالتها في ’SNL’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).