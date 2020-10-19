مليونا دونم لزراعة الحنطة والشعير في 3 محافظات

2020/10/19 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادحددت مديريات زراعة محافظات كركوك وميسان والنجف الاشرف، مساحات زراعة المحاصيل المختلفة للموسم الشتوي المقبل وعلى رأسها الحنطة والشعير، وباعتماد الحصص المائية المتوفرة وبالاتفاق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية .

مدير زراعة كركوك زهير علي حسين، افاد بان مديريته حددت مساحة مليون و100 الف دونم لزراعة محصولي الحنطة والشعير، بواقع 700 الف دونم داخل الخطة، و400 الف دونم خارجها، والتي نوه بانه سيباشر تنفيذها خلال الاسبوعين المقبلين، كما تم تجهيز البذور للفلاحين من شركة ما بين النهرين والشركة العراقية، اضافة الى التنسيق لتأمين الحصة المائية بالتعاون مع مديرية الموارد المائية بالمحافظة.

من جانبه، بين مدير زراعة ميسان الدكتور محمد عبد الجبار ان خطة الموسم الشتوي للمحافظة تضمنت زراعة 500 الف دونم حنطة، و150 الف دونم شعير، علاوة على تخصيص عشرة الاف دونم لمحصول الشلب شرط ان تزرع في ذنائب انهر مناطق المشرح والكحلاء والبتيرة، فيما بلغت لمحصول الذرة الصفراء 75 الف دونم، وللذرة البيضاء 80 الف دونم، اضافة الى 65 الف دونم للمحاصيل الخضرية المختلفة.

في السياق نفسه، ذكر مدير زراعة النجف الاشرف منعم شهيد الفتلاوي ان الخطة الشتوية للمحافظة حددت مساحة محصول الحنطة فيها بـ 263 الفا و778 دونما، وتضم الأراضي المزروعة بمحصول الشلب ويتم بذارها بالحنطة قبل حصاد الشلب، اما الأراضي الصحراوية التي تزرع بالحنطة والشعير باعتماد مياه الآبار فبلغت مساحتها أكثر من أربعة آلاف دونم، مبينا أن المساحة المحددة لزراعة محصول الشعير ناهزت التسعة الاف دونم.

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