2020/10/19 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت هيئة استثمار المثنى، ان عدد الفرص الاستثمارية العاملة في المحافظة تتجاوز ال200 رخصة بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال مدير عام الهيئة عادل الياسري، إن راس المال الاستثماري المتداول حاليا في المحافظة يصل إلى 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم من اجل تمويل مشاريع مهمة.
وأكد أن القطاعات تشمل السكن والتجارة والزراعة والصناعات الاسمنتية والغذائية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار مثنى: 200 رخصة استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير عام الهيئة عادل الياسري، إن راس المال الاستثماري المتداول حاليا في المحافظة يصل إلى 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم من اجل تمويل مشاريع مهمة.
وأكد أن القطاعات تشمل السكن والتجارة والزراعة والصناعات الاسمنتية والغذائية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار مثنى: 200 رخصة استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار مثنى: 200 رخصة استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).