2020/10/19 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت هيئة استثمار المثنى، ان عدد الفرص الاستثمارية العاملة في المحافظة تتجاوز ال200 رخصة بقيمة 4 مليارات دولار.

وقال مدير عام الهيئة عادل الياسري، إن راس المال الاستثماري المتداول حاليا في المحافظة يصل إلى 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم من اجل تمويل مشاريع مهمة.





وأكد أن القطاعات تشمل السكن والتجارة والزراعة والصناعات الاسمنتية والغذائية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار مثنى: 200 رخصة استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار مثنى: 200 رخصة استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).