مصرع ضابط كبير وأثنين من حمايته في ذي قار

2020/10/19 | 11:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لقى ضابط كبير في الشرطة الاتحادية مصرعه في حادث سير في محافظة ذي قار.

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