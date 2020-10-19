2020/10/19 | 11:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نظيره الفرنسي {جان كاستيكس} صباح اليوم في العاصمة باريس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع الكاظمي ونظيره الفرنسي في باريس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع الكاظمي ونظيره الفرنسي في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).