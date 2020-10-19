2020/10/19 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن حي ولم يمت وأن الذي قتل في الغارة كان بديلا عنه، والتي أثارت موجة كبيرة من التساؤلات حسمت المسألة التي شغلت العالم طيلة 9 سنوات.



ولفتت “الرشيد أنها أعلنت قبل 9 سنوات في العام 2011 […]

التدوينة إعلامية كويتية تكشف كواليس خدعة إعلان وفاة أسامة بن لادن ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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