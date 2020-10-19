في حادث ثان خلال ساعات.. انقاذ فتاة من مبتز هدد بنشر صورها في النجف- عاجل

2020/10/19 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية في محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، من إنقاذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني وتجبر المبتز على حذف المحتوى الذي كان يبتز به الفتاة ويساومها.

وذكر إعلام قيادة شرطة النجف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جاءت العملية على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن ٤٩٧ من فتاة تسكن النجف الأشرف طالبتها بالتدخل من أجل إنقاذها من تهديد ومساومة مبتز بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت، "الأمر الذي دعا المجتمعية الى التحرك السريع بتعقب المبتز والتحري عنه، ومن ثم التوصل إليه ومعرفته، ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة.



حيث اعترف بجريمته، وأجبر على حذف محتوى الابتزاز".

وتابعت أنه "أخذ تعهد خطي منه بعدم تكرار فعلته وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وجاءت هذه الخطوة بناء على رغبة الفتاة بحل قضيتها وديا دون اللجوء للقضاء لضرورات اجتماعية وشخصية".

يذكر أن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية عقد قبل أيام اجتماعا مع عدد من الشباب الناشط التطوعي من أجل التعاون وتوحيد الجهود للحد من عمليات الابتزاز الإلكتروني وملاحقة المبتزين.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين (19-10-2020)، كشف القضاء العراقي، عن تفاصيل قوع ثلاث قاصرات فريسة للاتجار بالبشر بعد استدراجهن عبر مواقع ‏التواصل في محافظة النجف.

وجاء في بيان نشره المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى وتلقته (بغداد اليوم)، ان "قاضي محكمة تحقيق النجف، احال ثلاثة مدانين لإجراء محاكمتهم عن جريمة الاتجار بالبشر، ‏حيث وجهت لهم تهمة الاتجار بثلاث فتيات وفقا لأحكام المادة 6 / أولا وثانيا وسابعا من قانون ‏مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".

وعن تفاصيل الحادثة، سرد المركز الاعلامي للقضاء ما جرى، قائلاً انه "وفي صبيحة أحد الايام حضر المدعي بالحق الشخصي الى شعبة مكافحة اجرام الخطف مخبرا ‏عن حادثة اختفاء بناته القاصرات الثلاث كل من (س .



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ز) من داره في إحدى المناطق ‏التابعة لمحافظة النجف الاشرف بعدما استيقظت زوجته واخبرته بعدم وجودهن بالمنزل، ‏وخلال البحث والتحري تبين انهن تركن المنزل واخذن معهن ملابسهن مع مبلغ مالي قدره ‏خمسة وسبعين ألف دينار مع هاتف والدتهن".

واضاف ان "كاميرات المراقبة العائدة لأحد الدور المجاورة قامت بتصوير خروجهن من الدار ورصدت ‏استقلالهن لسيارة اجرة والتوجه الى جهة مجهولة".

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