بدء اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نظيره الفرنسي

2020/10/19 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مطلع، الإثنين، (19 تشرين الأول، 2020)، بأن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بدأ اجتماعه الأول مع نظيره الفرنسي، إدوارد فيليب، في مستهل مشواره بالجولة الاوربية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكاظمي بدأ اجتماعه بنظيره الفرنسي إدوارد فيليب بالعاصمة الفرنسية باريس، في مستهل مشواره بالجولة الاوربية".

ويوم أمس، وصل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى باريس في مستهل جولته الاوروبية.

وقالت وكالة الانباء الرسمية العراقية في وقت، إن الكاظمي وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس في مستهل جولته إلى الدول الاوربية.

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