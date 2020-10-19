حادث سير يودي بحياة ضابط كبير بالداخلية واثنين من حمايته في ذي قار

2020/10/19 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نعت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، وفاة مدير قسم التفتيش الاداري والمهني، اللواء عبد الحليم هاني ضايف، إثر حادث سير في محافظة ذي قار.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بقلوب مليئة الأيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره، تنعى قيادة قوات الشرطة الاتحادية فقيدها اللواء (عبد الحليم هاني ضايف) مدير قسم التفتيش الاداري والمهني قيادتنا إثر تعرضه الى حادث سير مؤسف اثناء تأدية الواجب الى محافظة ذي قار".

وأضافت، "الفقيد رحمه الله كان أحد اركان قيادة قوات الشرطة الاتحادية الذي واكب ملاحمها من معارك البطولة والاباء ضد عصابات داعش الإرهابي الى ما قدمه من إخلاص ومهنية عالية في اداء الواجب لخدمة وطننا ووزارتنا وقيادتنا".

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