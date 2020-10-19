بغداد على موعد مع مستشفى كوري بـ70 سريرًا وبكلفة 16 مليون دولار

2020/10/19 | 11:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا”، انها بصدد انشاء مستشفى من 70 سريرا في بغداد، بكلفة اكثر من 16 مليون دولار.

وقالت كويكا، إنها تدعو الشركات لتقديم مناقصة لانشاء المستشفى العراقي ـ الكوري التخصصي للعناية الحرجة والذي سيكون في مدينة الطب بالعاصمة بغداد على مساحة 6144 مترا مربعا، مشيرة إلى أن المستشفى سيضم 70 سرير وحدة العناية المركزة.

وأوضحت أن الكلفة التخمينية للمشروع هي 16.029.000 دولارا وبمدة انجاز 22 شهرا، مؤكدة أن تنفيذ المشروع سيكون من خلال برنامج المساعدات والمنح المقدم من حكومة كوريا.

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