تسجيل 250 ألف وفاة بكورونا في القارة العجوز

2020/10/19 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصي أكثر من 250 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية، الأحد في الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش.

وفي الإجمال، سجلت 250 ألفاً و30 وفاة في أوروبا من 7 ملايين و366 ألفاً و28 إصابة أكثر من ثلثيها في المملكة المتحدة، 43 ألفاً و646 وفاة من 722 ألفاً و409 إصابات.

وإيطاليا 36 ألفاً و543 وفاة من 414 ألفاً و241 إصابة.

وإسبانيا 33 ألفاً و775 وفاة من 936 ألفاً و560 إصابة.

وفرنسا 33 ألفاً و392 وفاة من 867 ألفاً و197 إصابة.

وفي روسيا 24 ألفاً و187 وفاة من مليون و399 ألفاً و334 إصابة.

واحصي أكثر من 8 آلاف وفاة في الأيام السبعة الأخيرة “8342” في حصيلة هي الأكبر في المنطقة على مدى أسبوع منذ منتصف مايو(أيار).

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