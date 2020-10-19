الاطاحة بمسؤول عمليات الخطف والاغتيالات في ديالى

2020/10/19 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين، عن الاطاحة بمسؤول عمليات الخطف والاغتيالات للقوات الأمنية والمواطنين عام ٢٠١٧ بمحافظة ديالى.وذكرت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباري واستنادا لأعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية القبض على عسكري مايسمى قاطع العظيم بداعش المكنى (ابو طه البكري) والمسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك – ديالى عام ٢٠١٧”.واضافت أن “المعتقل مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات ارهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير”، مؤكدا انه “تم إيداعه التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.



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