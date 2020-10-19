الحشد الشعبي: ولاية كركوك في تنظيم داعش اصبحت من الماضي

2020/10/19 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين، أن ولاية كركوك في تنظيم “ داعش” الاجرامي اصبحت من الماضي.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما يسمى بولاية كركوك في تنظيم داعش الارهابي انتهت فعليا واصبحت من الماضي وما موجود هي فلول هاربة تختبأ في بعض المناطق والحشد الشعبي يلاحقها من خلال العمليات النوعية بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية وطيران الجيش والقوة الجوية”.واضاف الحسيني،ان “4 من اهم قادة ما يسمى بولاية كركوك في داعش قتلوا من خلال جهد استخباري مشترك مع الحشد الشعبي قرب طوزخورماتو مؤخرا وكانوا يقفون وراء الهجمات التي استهدفت بعض المناطق واسفرت عن سقوط ضحايا”، مؤكدا أن “البعد الاستخباري للحشد الشعبي نجح في انهاء الكثير من خلايا داعش التي تنشط بين كركوك وصلاح الدين خلال الاشهر الاخيرة”.وكان “ داعش” اعلن عن تاسيسه عدة ولايات عقب اجتياحه محافظات بعد حزيران 2014 والسيطرة على بعضها ومنها ولاية كركوك بعد سيطرته على الحويجة وبقية النواحي”.



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