الخدمات النيابية: العمالة الاجنبية تهمين على 90% من الوظائف بالشركات النفطية

2020/10/19 | 11:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الاثنين، أن العمالة الاجنبية تهمين على 90% من الوظائف في الشركات الاستثمارية النفطية.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” القطاع النفطي من القطاعات المهمة والحيوية في العراق لكن لم يتم استغلالها في اطار دعم توفير وظائف عمل للكوادر المحلية في ظل وجود معدلات عالية للبطالة وهناك الالاف من الخريجين في اختصاصات نفطية سواء مهندسين او معاهد بدون اي وظائف”.واضافت عبد المطلب،ان” اقل من 10% من الوظائف في الشركات الاستثمارية النفطية الاجنبية للعراقيين وهي نسبة قليلة جدا لافتا الى ان 90% من الوظائف بمختلف عناوينها هي للاجانب وتعطي لهم رواتب بالعملة الصعبة في حين كان لابد ان تكون الاولوية للعراقيين في العمل داخل الشركات وحقول النفط”.وأشارت إلى “ضرورة اعادة اطار الاتفاق مع اي شركات مستثمرة في البلاد حول تحديد نسبة ثابنة للعمالة العراقية وان يكون لها الاسبقية والاولوية في التعيين والتوظيف خاصة مع جيوش العاطلين المنتشر في كل المحافظات”.ويعاني العراق من ارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر في السنوات الاخيرة خاصة لخريجي الكليات والمعاهد بمختلف الاختصاصات.



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