نفط الشمال: صادرات النفط من حقول كركوك مستقرة عند 104 الاف برميل يوميا

2020/10/19 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، بأن صادرات النفط من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي مستقرة عند معدل 104 الاف برميل يومياً، فيما أشار إلى وصول الإنتاج الحالي إلى 285 ألف برميل يومياً.

وقال المصدر، إن "عملية ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي مستقرة عند معدل 104 آلاف برميل يوميا"، مبيناً أن "التصدير يتم عبر انبوب اقليم كردستان الموصول بتركيا، وأن عمليات الضخ مستقرة ولا توجد اي مشاكل فنية في معدلات الضخ اليومية الى ميناء جيهان التركي".

وأضاف، أن "الشركة تصدر بحدود 8 آلاف و400 برميل يومياً إلى الأردن وتنقل من بيجي عبر ناقلات إلى الحدود الأردنية"، مشيراً إلى أن "معدل الانتاج النفطي اليومي في حقول الشركة يتجاوز 285 ألف برميل في اليوم الواحد وجزء منه ينقل الى المصافي المحلية لإنتاج المشتقات النفطية".

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