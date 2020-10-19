علاوي يقر بصعوبة معالجة الازمة المالية

2020/10/19 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أقر وزير المالية، علي علاوي، بصعوبة معالجة الازمة المالية التي تضرب العراق نتيجة هبوط أسعار النفط وارتفاع الانفاق العام

وقال علاوي في بيان صحفي اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، ان معالجة التحديات الاقتصادية المهمة ليست سهلة ، والازمة الحالية ليست وليدة اليوم ولا تتعلق بهذه الحكومة، مشيرا إلى أن اقتصاد البلد يحتاج الى اصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الامد لتجاوز الازمة، مشددا على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى اليه.

وبين الوزير ان الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي ، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة.

وشدد على ان المرحلة الراهنة يجب ان تشهد المزيد من التعاون مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن لافتاً الى حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب ، حيث ان هذا التواصل ينعكس ايجاباً على سير الاوضاع في العراق.

واشار الى ان سوء الادارة والاعتماد المطلق على الايرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد.

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