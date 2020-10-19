اجتماع مرتقب لوضع خارطة طريق “خليجي 25”

2020/10/19 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وسيتم خلال الاجتماع دراسة ملفات الاستضافة المقترحة من قبل الأعضاء لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين.

يذكر أن المنتخب البحريني توج بطلا لكأس الخليج في نسختها الأخيرة الرابعة والعشرين التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 تشرين ثان/نوفمبر وحتى 9 كانون أول/ديسمبر 2019، وهو التتويج الأول في تاريخ الكرة البحرينية بعد تغلبهم على المنتخب السعودي بهدف نظيف.

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