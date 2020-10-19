بالوثائق .. رئيس مجلس النواب يرفع دعوى قضائية ضد احد النواب

2020/10/19 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، بدعوى قضائية امام محكمة تحقيق ارهاب الكرخ ، ضد النائب علي الصجري ، وذلك لتوجيه عبارات اساءة وقذف بحق الحلبوسي “.

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