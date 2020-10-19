ترامب يتهم اوباما بعدم قتل أسامه بن لادن .. والأخير حي يرزق بمكان آمن !

2020/10/19 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *عبد الباري عطوان

#هل كانت تغريدة ترامب حول وجود زعيم

تنظيم القاعدة أسامة بن لادن حيًّا

وأنّه لم يُقتَل هي الاستِثناء في مسلسل

أكاذيبه؟ وما هي الأسباب التي “ربّما”

تُرجّح نظريّة المُؤامرة؟ ولماذا

نتذ

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