رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات واتخاذ إجراءات الوقاية من كورونا

2020/10/19 | 12:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 19 تشرين الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة استكمال متطلبات العام الدراسي الجديد، ومواكبة التطورات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا في طرق التواصل، وأهمية اتخاذ أقصى التدابير للوقاية من الوباء، وضمان عدم تأثر المستوى العلمي بهذه الظروف التي تواجه العالم أجمع.

وشدد الرئيس على ضرورة الارتقاء بالتعليم الأكاديمي وضمان حماية الاستقلالية العلمية للجامعات، والاستفادة من الكفاءات للطلبة المتفوقين، وفتح أبواب التعاون والتنسيق مع الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الخصوص، من أجل أن تكون الجامعات العراقية في مصاف أقرانها في دول العالم.

من جانبه، قدم الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب شكره لتوجيهات رئيس الجمهورية، مستعرضاً سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلد.

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