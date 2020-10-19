ديالى.. مجزرة كنعان التهمت 15 قرية زراعية وسط صمت مستمر منذ 14 سنة

2020/10/19 | 12:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..أكد مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، استمرار تداعيات مجزرة وحشية طالت 15 قرية زراعية شرق المحافظة قبل 14 سنة دون وضع حلول لها.وقا مدير ناحية كنعان (20كم شرق بعقوبة) مهدي الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” من الصور الماساوية التي لم تسلط عليها الاضواء طيلة 14 سنة هي مجزرة قرى كنعان عندما عبث تنظيم القاعدة الارهابي بالامن والاستقرار وطالت جرائمه 15 قري زراعية مترامية من خلال هجماته الدامية بحق العوائل الامنة”.واضاف الشمري،ان “القرى 15 قدت عشرات الشهداء والجرحى قبل تنزح الى محافظات اخرى ومنها بغداد”، لافتا الى ان “القرى مسحت من الخارطة بعد تدمير منازلها من قبل القاعدة”.وأشار إلى أن “القرى كانت تسكنها 5 الاف اسرة ناهيك عن هجرة اراضي زراعية تزيد عن 100 الف دونم لم يعد بالامكان زراعتها”، مبينا أن “ماحدث مجزرة وحشية للاسف لم تسلط الاضواء عليها”.وأوضح الشمري أن “تلك القرى تنتظر دعم الحكومة لاعادة اعمارها وضمان امن الاف الاسر النازحة للعودة مرة اخرى لزراعة أراضيها”، داعيا الى “موقف وطني في دعم قرى منكوبة دفع اهاليها ثمن باهض في مواجهة الارهاب في بداية 2006 ولم تقدم الحكومة اي دعم لهم حتى الان”.



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